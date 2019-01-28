شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوات المنزلية: انخفاض الدولار سينعكس قريبا على الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فتحي الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن تراجع سعر الدولار يعتبر مؤشرا جيدا علي تحسن المناخ العام للاستثمار في مصر.

وأضاف، فى بيان له اليوم، أنه يعتبر كذلك ثمرة من ثمار التعويم والتي تأخرت كثيرا، لافتا إلي أن تراجع الدولار يعتبر مهم جدا لما سينعكس علي الأسواق من نتائج إيجابية من تراجع في الأسعار وانخفاض التكلفة الحياتية.

وأشار الطحاوي، إلي أن هناك عدة مؤشرات كانت داعمة لتلك الخطوة، منها عودة شركات عالمية للاستثمار في مصر علي رأسها شركة مرسيدس، والتي عكست ثقة الشركات العالمية العملاقة في الاقتصاد المصري، وزيارة وزير الاقتصاد الفرنسي ودعمه واشادته بالاقتصاد المصري، والتأكيد علي ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري لواحدة من الدول العظمي.

وأوضح أنه للحفاظ علي استقرار سوق الصرف يجب الاهتمام برفع الإنتاج لزيادة موارد الدولة، وكذلك التركيز علي زيادة الصادرات والاهتمام بقطاع السياحة.

وطالب البنك المركزي بتخفيض الفائدة علي الودائع حتي لا يستسهل المواطن المصري الادخار والحصول على فوائد من البنك كنوع من استثمار مضمون دون مخاطر بدلا من الاستثمار الزراعي او الخدمي او التجاري.

وأشار إلي ضرورة الغاء القرارات التي اصدرتها وزارة التجارة والصناعة وعلي رأسها القرار 43 لعام 2016م الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير الي مصر والقرار 991 لعام 2015م الخاص بالفحص المسبق وقرار ترخيص المخازن التي زادت من الاحتكارات وكانت عامل مساعد في ارتفاع الأسعار.

كما ناشد وزير وزير المالية بمراجعة الأسعار الاسترشادية التي تسببت لعدد من المشاكل وأصبحت أسعار انتقامية حيث مثلا في قطاع الأدوات المنزلية في بعض المنتجات يتم التسعير بأعلي 40% من قيمة المنتج في بلد المنشأ .

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم الاثنين، 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، وفقًا لتقرير البنك الأهلى، وكان الدولار قد سجل أمس الأحد 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.