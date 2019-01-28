بعد تراجعها أمس.. ننشر أسعار الدولار بالبنوك مع بداية التعاملات

مصراوي - كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر ببداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.

واستقر سعر الدولار في كل من بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والبركة، والتعمير والإسكان، وأبوظبي الإسلامي، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والقاهرة عند 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 17.76 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.

وقال مصدر مسؤول بأحد البنوك العامة الكبرى، لمصراوي أمس، إن السبب وراء انخفاض الدولار هو الطلب...