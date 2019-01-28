مصراوي - كتب- مصطفى عيد:
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر ببداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.
واستقر سعر الدولار في كل من بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والبركة، والتعمير والإسكان، وأبوظبي الإسلامي، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والقاهرة عند 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 17.76 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.
وقال مصدر مسؤول بأحد البنوك العامة الكبرى، لمصراوي أمس، إن السبب وراء انخفاض الدولار هو الطلب...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تراجعها أمس.. ننشر أسعار الدولار بالبنوك مع بداية التعاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.