شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنك "أم القيوين الوطني" ترتفع 11% خلال 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية غير المدققة لبنك أم القيوين الوطني عن ارتفاع الأرباح بنسبة 10.61% في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان البنك، المنشور على موقع السوق، اليوم الإثنين، حقق البنك أرباحا بلغت 409 مليون درهم، مقابل صافي أرباح بلغت 369.8 مليون درهم خلال 2017.

ووفقاً للبيان، ارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 747 مليون درهم في 2018، مقابل إيرادات إجمالية بلغت 636.7 مليون درهم خلال 2017.

وبلغت الأرباح التشغيلية 448.9 مليون درهم في 2018، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 350.4 مليون درهم خلال 2017.

وبلغ إجمالي الأصول 14.7 مليار درهم بنهاية العام 2018، مُقابل إجمالي أصول بلغ 14.1 مليار درهم بنهاية 2017.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغت 335.8 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 285.9 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من 2017، ونبسبة ارتفاع 17%.