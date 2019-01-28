شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع من أعلى مستوى فى أسبوعين والأنظار على شهادة ماريو دراغى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع مقابل سلة من العملات العالمية ، لينزل من أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعد صعود كبير فى ختام تعاملات الأسبوع الماضي ، يأتي هذا فى الوقت الذي يترقب المستثمرين شهادة ماريو دراغى محافظ المركزي الأوروبي أمام البرلمان فى بروكسيل عن الاقتصاد والسياسة النقدية ، والتي من المؤكد أن تتضمن دلائل قوية حول مستقبل تشديد السياسة النقدية الأوروبية خلال هذا العام.

تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% حتى الساعة 08:15 جرينتش ،ليتداول عند 1.1394$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1400$ ،وسجل الأعلى عند 1.1425$ الأعلى منذ 15 كانون الثاني/يناير الجاري، والأدنى عند 1.1394$.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة تقريبا مقابل الدولار الأمريكي ، بأكبر مكسب يومي منذ 29 حزيران/يونيو 2018 ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 1.1289$ المسجل فى اليوم السابق ، وبعد هبوط العملة الأمريكية الواسع مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

وحققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" على مدار تعاملات الأسبوع المنصرم ارتفاعا بنسبة 0.4% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، فى ظل انحسار احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

تأتي مكاسب العملة الأوروبية الأسبوع الماضي ، على الرغم من قيام المركزي الأوروبي بتخفيض توقعاته للنمو على المدي القريب ، بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية من ألمانيا وفرنسا أضعف من توقعات الخبراء ،وهو ما دفع المحللون إلى الاعتقاد بأن يظل المركزي الأوروبي متشائما لفترة طويلة.

تبدأ شهادة ماريو دراغى بحلول الساعة 14:00 جرينتش أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي فى بروكسيل.

يتحدث دراغى عن تطورات الاقتصاد فى منطقة اليورو وعن السياسة النقدية للبنك المركزي ، ومن المؤكد أن تتضمن الشهادة دلائل قوية حول مستقبل تشديد السياسة النقدية الأوروبية خلال هذا العام.