شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر التذبذب فوق الدعم الأولي– تحليل - 28-1-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

تأثر سعر البلاتين مجددا بثبات مستوى الدعم الأولي المستقر عند 775.00 ليجبره ذلك على تجديد التذبذبات الجانبية بانحصاره المتكرر ما بين الدعم الحالي ومستوى 825.00, لذلك ننصح بانتظار تجاوز السعر لإحدى هذه المستويات لنتمكن بذلك من تحديد الأهداف المتوقعة لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

نعيد التذكير بأن تجاوز السعر للمقاومة الحالية سيدعم الميل التصحيحي الصاعد والذي قد يستهدف مقاومة القناة الهابطة الممتدة نحو 871.00 تقريبا, بينما كسر الدعم الأولي سيؤكد استعداده لتسجيل أهداف سلبية جديدة بانجذابه نحو 750.00 و 660.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 825.00 و 775.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور