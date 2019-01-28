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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يختبر المتوسط– تحليل -28-1-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر النحاس بتداولات يوم الجمعة بكسر الدعم المستقر عند 2.6200 ليتأثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك اللحظية محققا بذلك اختبار المتوسط المتحرك 55 بوصوله نحو 2.7350, نلاحظ من الرسم المرفق استمرار تذبذب السعر دون المقاومة الرئيسية والممتدة نحو 2.7620 ليدعم ذلك المحاولات السلبية لتداولات الفترة القادمة والتي تتطلب تجميع عزم سلبي قوي ليسهل مهمة الكسر المطلوب والوصول نحو مستوى 2.5500.
ما سبق يؤكد الاستمرارية السلبية ما لم بتم اختراق المقاومة المستقرة عند 2.7620 لنتفادى أي محاولة لتغيير الاتجاه العام وتكبد خسائر غير متوقعة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7620 و 2.6200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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