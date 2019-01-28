شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستمر بتسجيل الأهداف- تحليل - 28-1-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تمسكه بسيطرة الميل التصحيحي الصاعد بثباته المتكرر فوق مستوى 142.90 والذي يشكل بدوره الدعم الأولي متجاوزا بذلك الهدف المستقر عند 144.40, استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بثباته ضمن مستوى تشبع الشراء يدعونا لانتظار مهاجمة السعر للمحطة الإيجابية التالية والتي تتمركز عند 145.75.

نكرر التنويه إلى أن محاولة هبوط السعر دون المتوسط المتحرك 55 فإن ذلك سيجبره على تأجيل النظرة الصاعدة وليبدأ بتشكيل تداولات سلبية ليستهدف بذلك مستوى 142.35 وصولا لمستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمستقر عند 140.40.

نطاق التداول المتوقع ما بين 143.60 و 145.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد