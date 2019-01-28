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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين بصدد اكتساب عزم إيجابي جديد- تحليل - 28-1-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على ثباته الإيجابي فوق مستوى الدعم المتمركز حول 123.50 مستغلا محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي لنلاحظ ارتكازه حاليا حول 124.90. نذكر بتمركز الهدف التصحيحي التالي عند 125.60 ومن ثم لنراقب تصرفه لتحديد الاتجاه المتوقع للفترة القادمة.
ففي حال اندفاع السعر فوق مستوى 125.60 فإن ذلك سيؤكد الاستمرارية الإيجابية والتي ستدفع به لملامسة مستوى 126.18 وصولا لمقاومة القناة الهابطة والممتدة حاليا نحو 126.80.
طاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 124.40 و 125.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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