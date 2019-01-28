شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا, سهم بي إم دبليو يكرر المحاولات التصحيحية الصاعدة- تحليل - 28-1-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر السهم تأثره بسيطرة الميل التصحيحي الصاعد بتقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة فوق دعم القناة الهابطة المستقر عند 68.15 لنلاحظ تسجيله للعديد من الأهداف بوصوله نحو 74.50, يستمد السعر عزمه الإيجابي من اقتراب مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80 ليؤكد بذلك استعداده لتسجيل المزيد من الأهداف والتي تبدأ من 75.80 وصولا نحو 77.40.

نود التنويه إلى أهمية ثبات مستوى الدعم الإضافي والمتمركز عند 71.70 ليقلص بثباته أي محاولة لاستعادة الميل الهابط قبل تحقيقه للأهداف الإيجابية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 73.00 و 75.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد