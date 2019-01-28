الان تتابع الذهب مستقر قرب ذروة 7 أشهر تطلعا لتوقف رفع الفائدة الأمريكية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
استقرت أسعار الذهب، اليوم، لتظل قرب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر، الذي سجلته في الجلسة السابقة، بفعل الآمال في أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” أسعار الفائدة دون تغيير حين يجتمع في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وفي الساعة 0630 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1301.44 دولار للأوقية، في حين ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1301 دولار للأوقية.
وعن المعادن الاخرى، تراجع البلاديوم 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1358 دولارا للأوقية. كان سعر المعدن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1434.50 دولار في 17 يناير الجاري.
وزادت الفضة 0.1% إلى 15.76 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين إلى 812.50 دولار للأوقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب مستقر قرب ذروة 7 أشهر تطلعا لتوقف رفع الفائدة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.