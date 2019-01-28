شكرا لقرائتكم خبر عن "زهرة الواحة" تحصل على تسهيلات ائتمانية من "ساب" بقيمة 30 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن الحصول على تسهيلات مصرفية إسلامية من بنك ساب بقيمة 30 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر مقدم من قبل الشركة بإجمالى قيمة التسهيلات.

وتستهدف الشركة من التمويل شراء واستيراد المواد الخام وذلك لتمويل رأس المال العامل.

وتجدر الإشارة إلى تجديد الشركة، في أغسطس الماضي، لاتفاقية تسهيلات ائتمانية مع مصرف الإنماء بقيمة 70 مليون ريال سعودى.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 9.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 17.2 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

كذلك حققت الشركة صافي أرباح بلغ 21.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 46.4 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من 2017.