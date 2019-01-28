شكرا لقرائتكم خبر عن "إيني" و"أو إم في" تستحوذان على 35% من "أدنوك للتكرير" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اتفاقيتي شراكة استراتيجية مع إيني الإيطالية و"أو.إم.في" النمساوية تشملان وحدة أدنوك للتكرير ومشروعا مشتركا جديدا للتجارة سيؤسسه الشركاء الثلاثة معا.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإنه وبموجب الاتفاق، تحصل إيني و"أو.إم.في" على 20% و15% من أدنوك للتكرير على الترتيب بينما تحوز أدنوك النسبة الباقية.

وسينشئ الشركاء أيضا مشروع تجارة مشتركا ستملك إيني 20% و"أو.إم.في" 15% فيه، وستحصل "أدنوك" بموجب تلك الشراكة على 21.3 مليار درهم مايعادل نحو 5.8 مليار دولار.

وعلى صعيد عملياتها التشغيلية، كانت "أدنوك" قد منحت منتصف الشهر الجاري كونسورتيوم يضم شركتي إيني الإيطالية و(بي.تي.تي.إي.بي) التايلاندية عقد "استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز لمنطقتين بحريتين في أبوظبي"، وذلك عقب جولة مزايدة تنافسية بين عدد من شركات الطاقة العالمية.

وفي نهاية العام الماضي، أعلنت شركة أو أم في النمساوية- المتكاملة للنفط- عن توقيعها اتفاق امتياز مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" للحصول على 5% في حقول غشا البحرية للغاز والمكثفات.