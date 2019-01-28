شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"زين السعودية": أكثر من 1.9 مليار ريال استثماراتنا بالبنية التحتية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال سلطان بن عبد العزيز الدغيثر، الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية "زين"، في اتصال مع قناة سي إن بي سي عربية إن الشركة استثمرت في البنية التحتية خلال العام الماضي بأكثر من 1.9 مليار ريال خلال العام الماضي.

وتضاعفت أرباح "زين" خلال عام 2018 لتسجل 332 مليون ريال، مقابل 12 مليون ريال خلال العام 2017.

وتمكنت "زين" من تخفيض خسائرها المتراكمة لتصل إلى 1.8 مليار ريال والتي تمثل 30.8% من رأسمالها البالغ 5.837 مليار ريال مقابل 2.263 مليار ريال لعام 2017 والتي تمثل 38.8% من رأسمالها.