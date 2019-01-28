شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف البنيان: 80 مليون طن إنتاج "سابك" السنوي من البتروكيماويات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، أن الشركة تنتج أكثر من 80 مليون طن سنويا من البتروكيماويات، في وقت يرتفع فيه الاستهلاك المحلي، حيث تنمو السوق بسرعة كبيرة، وهي أكبر الأسواق الموجودة بالشرق الأوسط في استهلاك بتلك الصناعة.

وأوضح البنيان أن نتائج عام 2018 كانت إيجابية مقارنة بعام 2017، إذ سجلت الشركة نموا في الأرباح بنسبة 17%، وزيادة في الإنتاج 6%، إضافة إلى أن مؤشرات تخفيض التكاليف والأداء جميعها إيجابية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أنها حققت أرباحا بلغت 21.54 مليار ريال سعودي في 2018، مبينة أن هذه النتائج الإيجابية تعود إلى الزيادة في معدل الإنتاج والمبيعات، حيث بلغت الزيادة نسبة 6% مقارنة بعام 2017.

وقال يوسف البنيان: إن برنامج "نساند" الذي أطلق العام الماضي، يعد عنصرا أساسيا في تعزيز المحتوى المحلي، وتقوية الشركات المتوسطة والصغيرة وزيادة أعدادها، وتطوير العنصر البشري لدى هذه الشركات.

وأوضح أن "سابك" قدمت دعما عبر "نساند" إلى 39 شركة تقدر استثماراتها بـ 2.4 مليار دولار مايعادل نحو تسعة مليارات ريال خلال العام الماضي، متوقعا أن توفر هذه الشركات أكثر من 3800 وظيفة.