"الإمارات دبي الوطني ريت"تسعى لتخفيض رأسمالها

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدمت شركة الإمارات دبي الوطني ريت"سي أي آي سي" المدرجة بسوق ناسداك دبي طلبا للحصول على أمر من المحكمة بتأكيد تخفيض رأسمال الشركة واعتبار الاحتياطي الناتج عن تخفيض رأس المال المشار إليه قابلاً للتوزيع.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن الطلب سيتم عرضه لدى المحكمة الابتدائية، في محاكم مركز دبي المالي العالمي وذلك خلال جلسة 7 فبراير 2019.

وأشارت إلى أن من يرغب من الدائنين أو الشركاء بالاعتراض على الأمر، فإن عليه الحضور إلى جلسة الاستماع شخصياً أو بواسطة مستشار قانوني لهذه الغاية.

وأعلنت الشركة في مطلع الشهر الجاري عن استكمالها لسلسلة من التغييرات في مجلس إدارتها.

وعلى الصعيد التشغيلي، كشفت الشركة في وقت سابق عن وصول قيمة أصولها إلى 289 مليون دولار (1.1 مليار درهم )، أو 1.14 دولار أميركي للسهم الواحد، بعد دفع أرباح الأسهم والعائد على رأس المال وذلك في نهاية يونيو 2018.

يشار إلى أن الشركة ارتفع صافي قيمة أصولها منذ الإدراج في ناسداك دبي بتاريخ 22 يونيو 2017 بنسبة 1.7% إلى 292 مليون دولار (1.074 مليار درهم).

وتعد شركة الإمارات دبي الوطني ريت صندوق ائتمان رياديا للاستثمارات العقارية يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد استثمرت في العديد من فئات الأصول العقارية في دبي، كالمكاتب الإدارية والعقارات السكنية والأصول البديلة.

