شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات"الإماراتية: لا رسوم إضافية على أسعار الشرائح الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية أن خدمة eSIM أو ما يعرف بـ"الشريحة الرقمية"، تشهد في الوقت الراهن إقبالاً كبيراً من قبل المشتركين وعملاء الهاتف المتحرك.

وأكدت أن الشريحة الجديدة تتوافر حالياً بأسعار الشريحة التقليدية نفسها دون أي تغيير، أي بقيمة 55 درهماً لخط "واصل"، و125 درهماً للخط بنظام الفاتورة الشهرية، بحسب صحيفة الاتحاد.

ولفتت إلى أنها تعمل في الوقت الراهن على توفير الشريحة الجديدة على أي أجهزة جديدة ستطرح مستقبلاً بالأسواق المحلية والعالمية.

والشريحة الرقمية هي عبارة عن شريحة اتصال تكون مثبتة داخل اللوحة الأم للهاتف أو الأجهزة الذكية عموماً، ولها وظيفة الشـريحة التقليدية نفسها، وتتميز عن الشرائح التقليدية باستيعاب أرقام هواتف أكثر على الجهاز نفسه دون الحاجة إلى حمل شرائح الـ SIM التقليدية.

وعلى صعيد التطوير، أكد المهندس سعيد الزرعوني، نائب رئيس أول شبكات الهاتف المتحرك لدى "اتصالات" في وقت سابق، جاهزية 300 برج من شبكات الجيل الخامس في أنحاء دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري لتقديم التغطية اللازمة للهواتف المتحركة.

وكشفت "اتصالات" في مايو الماضي عن إطلاق أول شبكة لاسلكية تجارية للجيل الخامس على نظام (C-Band) في دولة الإمارات.

وكشفت المؤسسة في نهاية مارس الماضي عن إجراء عمليات تطوير وتحديث لشبكات الهاتف المتحرك والتي قد تستمر لفترة ثلاثة أشهر وذلك استعداداً لإطلاق خدمات مستقبلية تضم شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات الحديثة.

ونجحت "اتصالات" خلال ديسمبر الماضي في إطلاق أول شبكة لتكنولوجيا الجيل الخامس ذات النطاق العريض وذلك في مرحلتها ما قبل التجارية في مناطق معينة بدولة الإمارات وهي العاصمة أبو ظبي وإمارة دبي.

وأتت تلك الخطوة بعد أن كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتي في الشهر ذاته عن البدء بتطبيق واستخدام تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة الدولية والمعروفة بالجيل الخامس (5G).

وعلى صعيد النتائج المالية خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018، حققت المجموعة صافي ربح بلغ 8.1 مليار درهم، مقابل صافي ربح بلغ 7.5 مليار درهم بالفترة المقابلة من 2017.

وكانت الشركة قد حققت أرباحاً صافية في النصف الأول من 2018 بعد خصم حق الامتياز الاتحادي بلغت نحو 4.3 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 6%.