شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الذهب مع توقعات بوقف رفع الفائدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
وفي الساعة 0630 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1301.44 دولار للأوقية (الأونصة) في حين ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1301 دولار للأوقية.
تجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يومي 29 و30 ديسمبر كانون الأول ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقر جيروم باول رئيس البنك المركزي بالمخاطر التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي مع تباطؤ قوة الدفع في النمو العالمي.
وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1358 دولارا للأوقية. كان سعر المعدن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1434.50 دولار في 17 يناير كانون الثاني.
وزادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.76 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين إلى 812.50 دولار للأوقية.
كانت هذه تفاصيل خبر استقرار الذهب مع توقعات بوقف رفع الفائدة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.