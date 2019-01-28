شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الذهب مع توقعات بوقف رفع الفائدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين لتظل قرب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة بفعل الآمال في أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير حين يجتمع في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وفي الساعة 0630 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1301.44 دولار للأوقية (الأونصة) في حين ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1301 دولار للأوقية.

تجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يومي 29 و30 ديسمبر كانون الأول ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقر جيروم باول رئيس البنك المركزي بالمخاطر التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي مع تباطؤ قوة الدفع في النمو العالمي.

وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1358 دولارا للأوقية. كان سعر المعدن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1434.50 دولار في 17 يناير كانون الثاني.

وزادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.76 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين إلى 812.50 دولار للأوقية.