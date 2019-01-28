دبي العطاء تدعم 15 مليون شخص بمهارات المستقبل

سيوجه الدعم المالي بالتساوي لبرنامجين مدتهما 3 سنوات

الخليج 365 - الإمارات:

أعلنت "مؤسسة دبي العطاء" التابعة لـ"مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أنها ستقدم دعم مالي تتجاوز قيمته الـ5.51 مليون درهم لتزويد 15 مليون شخص بمهارات جديدة بحلول 2021، وذلك وفق شراكة استراتيجية مع "المنتدى الاقتصادي العالمي".

وسيوجه الدعم المالي بالتساوي لبرنامجين مدتهما 3 سنوات، تحت إدارة "مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد" التابع للمنتدى، والذي تتمثل رؤيته في بناء اقتصادات ومجتمعات حيوية وشاملة، من شأنها توفير مستقبل حافل بالفرص للجميع.

ويهدف البرنامج الأول الذي يحمل اسم "سد فجوة المهارات: إعداد نُظم التعليم لمستقبل العمل" إلى تطوير شبكة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في 10 بلدان في المرحلة الأولى ثم 15 اقتصاداً وطنياً بحلول 2020، حيث سيكون معظمها بلدان نامية.

والبرنامج الثاني يحمل اسم "الرؤية المشتركة للمواهب في الثورة الصناعية الرابعة"، ويهدف إلى معالجة مشكلة عدم التوافق المتزايد بين العرض والطلب على المهارات المستقبلية في سوق العمل.

وبحسب تقرير "العمالة العالمية والتوقعات الاجتماعية: اتجاهات 2018" الصادر عن "منظمة العمل الدولية"، فإن الشباب دون سن 25 عاماً هم أقل حظاً في الحصول على وظيفة مقارنة بالبالغين، ويصل معدل البطالة العالمي للشباب إلى 13%، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المعدل ذاته عند البالغين، والذي يصل إلى 4.3%.

وتأسست دبي العطاء في الإمارات لتعزيز فرص حصول الأطفال في البلدان النامية على التعليم السليم من خلال تصميم ودعم برامج متكاملة ومستدامة، وتقديم برامج تعليمية قائمة على الأدلة المتكاملة من خلال شراكات لإحداث تأثير مستدام في حياة الأطفال المحرومين على الصعيد العالمي.