أسعار النفط تسجل انخفاضا في آسيا على الرغم من الأزمة في فنزويلا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

تميل أسعار النفط إلى الانخفاض الإثنين في آسيا بينما طغى القلق على النمو العالمي بعد الارتفاع الذي سجل الأسبوع الماضي بسبب الأزمة في فنزويلا.

وحوالى الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم آذار/مارس 31 سنتا ليبلغ سعره 53,38 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم آذار/مارس أيضا فقد تراجع 26 سنتا وبلغ إلى 61,38 دولارا.

وكانت أسعار النفط ارتفعت الأسبوع الماضي بسبب الوضع في فنزويلا حيث أعلن رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه "رئيسا بالوكالة" بدلا من الرئيس الحالي المنتخب نيكولاس مادورو. ويلقى غوايدو دعم الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى وخصوصا الأوروبية.

وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطات للخام في العالم وتبقى عضوا مهما في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، على الرغم من انهيار أسعار الذهب الأسود في السنوات الأخيرة.

وقال إدوارد ميا المحلل في مجموعة "أواندا" إن "الأسعار ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها خلال شهرين لأن الاضطرابات السياسية في فنزويلا أوحت بأن هذا البلد سينتج كميات أقل من النفط".

وأضاف أن "الضغوط الأميركية قد يكون لها انعكاسات اقتصادية أكثر خطورة في بلد هش أساسا".

لكن المحللين يرون إن هذا الخطر المحدق بالإنتاج تحد منه المخاوف المستمرة من تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وقال بنجامين لو المحلل في مجموعة "فيليب فيتشرز" إن "المؤشرات التي تتزايد على تباطؤ الاقتصاد العالمي تكبح الاندفاع بينما يدرس المستثمرون بدقة انعكاسات أي طلب على النفط".

وأضاف أن "الضعف المستمر للمعطيات الاقتصادية الصينية تثير مخاوف من انخفاض واردات بكين من النفط في 2019".