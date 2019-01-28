الان تتابع القصيم تحد من المنشآت السياحية العاملة دون تراخيص نظامية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بريدة- الخليج 365- خالد المرشود:

ناقشت الجهات المعنية بمنطقة القصيم أوضاع المنشآت السياحية التي تمارس العمل دون الحصول على تراخيص نظامية لمزاولة النشاط.

جاء ذلك في اجتماع بتنظيم من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم وبمشاركة الإدارة العامة للتراخيص بالهيئة لقاء ضم الشركاء الحكوميين بمنطقة القصيم بمقر الهيئة ببريدة، إلى جانب ممثلين لأمانة القصيم وشرطة المنطقة والدفاع المدني.

وقد تناول الاجتماع مناقشة أوضاع المنشآت السياحية التي تمارس العمل دون الحصول على تراخيص نظامية لمزاولة النشاط والاقتراحات المناسبة لمعالجة أوضاع هذه المنشآت المخالفة وتفعيل انظمة الشركاء الحكوميين لتصحيح أوضاع الأنشطة المخالفة.

كما جرى تبادل بيانات الأنشطة السياحية المرخصة والغير مرخصة وإعداد إجراءات للتعامل مع المنشآت غير المرخصة من خلال فريق عمل مشترك يشكل لهذه المهمة، مع تخصيص منسقين لمتابعة تفعيل توصيات الاجتماع.

مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم بن علي المشيقح أوضح ان الاجتماع الذي نظمته الهيئة مع شركائها الحكوميين بالمنطقة يأتي تماشيا مع توجهات الهيئة في معالجة أوضاع المنشآت والمرافق السياحية التي تعمل بدون تراخيص نظامية بهدف حماية المنافسة العادلة وتنظيم الصناعة لتهيئة بيئة صحية مناسبة تخدم الوجهة السياحية.

مقدراً للشركاء تفاعلهم وحرصهم عل ضبط المخالفات والمخالفين، والأخذ بآرائهم واقتراحاتهم، بما يثمر في نهاية الأمر بإيجاد قطاع سياحي متنامي وجاذب، مساهم في تنويع الدخل الوطني للمملكة.