السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

تعتزم وزارة الصحة إطلاق تشريعات وإجراءات جديدة لتطوير القطاع الصحي والحد من الأخطاء، أبرزها نظام التقييم الذاتي وتطوير آليات الرقابة وتقليل جهات التفتيش وتوحيدها.

وقال الوكيل المساعد للالتزام بوزارة الصحة المهندس عبدالله النعيم خلال لقائه بأعضاء اللجنة الصحية بغرفة الشرقية، إن الوزارة تعمل على آلية جديدة لتطوير الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية، مبينا أن العلاقة مع القطاع الخاص متميزة، إذ نلتقي معا على تقديم خدمة أفضل، ومتواصلون معه عبر مختلف الوسائل لحل الإشكالات، من منطلق قناعتنا وإيماننا بالدور الذي يقوم به هذا القطاع.

وأضاف أن عملنا مع القطاع الخاص يسير بطريقة متوازنة وإيجابية والوزارة نفذت عددا من الخطوات على صعيد الإجراءات وتم ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الوزارة لا تسعى لتنفيذ العقوبات، ولا ترغب في المزيد منها، وأن إجراءات التفتيش تخضع لعملية تقييم وتطوير دائمين، وقال إن الوزارة بصدد تجهيز برامج إضافية لتدريب وتأهيل المفتشين، حيث لن يقبل أي موظف للعمل في وظيفة مفتش ما لم يكن مؤهلا التأهيل الكافي، وقد توفرت لديه عدد من الإمكانات والمهارات المطلوبة.

وأشار إلى توجه الوزارة بتطوير آلية اختيار مواقع المنشآت عند التفتيش من خلال مبادرة التفتيش الالكتروني، وتنقلها إلى مرحلة التدقيق (التأكد من معلومات التقييم) بصورة أكثر إيجابية.