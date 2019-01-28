تعرف على 5 محافظات الأعلى فى تفشى زواج القاصرات والمسئولة عن 46% من الظاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الزواج فى سن مبكر من أخطر المشاكل الاجتماعية التى تواجهها المجتمعات بمختلف الدول العربية والأفريقية، ومؤخراً زاد انتشار تلك الظاهرة، خاصة فى عدد من المحافظات، لتستحوذ تلك المحافظات والبالغ عددها خمس على نحو 46% من إجمالى حالات الزواج المبكر فى مصر، التى سجلت ما يزيد عن 117.220 ألف حالة حتى الآن. تمثلت المحافظات الخمس الأعلى فى تفشى ظاهرة زواج القاصرات فى: "البحيرة، الفيوم، الدقهلية، الجيزة، الشرقية"، حيث بلغ إجمالى حالات الزواج المبكر فى تلك المحافظات 53.8 ألف حالة من جملة الحالات فى مصر، وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، جاء ترتيب تلك المحافظات وعدد حالات الزواج المبكر بكل محافظة منها.. كالتالى: كالتالى: 1- البحيرة، بلغ عدد الحالات بها 11.478 ألف زيجة. 2- الفيوم، بعدد زيجات للقاصرات بلغ 11.271 ألف حالة. 3- الدقهلية، انتشرت الظاهرة بها بنحو 10.805 ألف زيجة. 4- الجيزة، من أعلى المحافظات فى زواج القاصرات بـ 10.738 ألف حالة. 5- الشرقية، سجلت 9.503 ألف حالة زواج مبكر.

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