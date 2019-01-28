شكرا لقرائتكم خبر عن 56 %ارتفاعا فى صادرات مصر لفرنسا و21.4 نموا فى التبادل التجارى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا 2.130 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018، مقابل 1.754 مليون دولار للفترة المماثلة من عام 2017، بنمو بلغت نسبته نحو 21.4%، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لفرنسا وكذلك الواردات منها.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ضمن أحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر –حتى الآن- والخاصة بالعشرة أشهر الأولى من العام الماضى، بلغت قيمة الصادرات المصرية لفرنسا 766.120 مليون دولار، مقابل 490.433 مليون دولار واردات، بارتفاع بلغت نسبته 56.2%.

فى حين بلغت قيمة واردات مصر من فرنسا 1.364 مليار دولار خلال الفترة المذكورة من عام 2018، مقارنة ب 1.263 مليار دولار للفترة المقابلة من 2017، بنسبة زيادة قدرها 8%، ووفقا للبيانات الإحصائية تمثلت أبرز صادرات "القاهرة" ل "باريس" فى المنتجات الكيماوية والأسمدة واللدائن ومصنوعاتها والملابس الجاهزة.

وكان حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا، شهد ارتفاعا خلال 2017 بنسبة قدرها 21.8% مقارنة بعام 2016، وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة، تعد السوق الفرنسية أحد أهم الأسواق الأوروبية المستقبِلة للصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة صادرات المنتجات المصرية إلى السوق الفرنسية، بنسبة 36.4% خلال 2017 مقارنة بالعام السابق له.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون يزور القاهرة حاليا ومن المقرر أن يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.