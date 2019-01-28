أسعار العملات أمام الجنيه اليوم الاثنين بعد انخفاض الدولار

عبد العزيز جمال شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه اليوم الاثنين بعد انخفاض سعر الدولار لأدنى مستوى له منذ فترة طويلة، وفق آخر تحديث للبنك المركزي. وهبط متوسط سعر الدولار الأمريكي 22 قرشا دفعة واحدة، أمس الأحد، مقابل الجنيه ليتداول بسعر 63ر17 جنيه للشراء و75ر17 جنيه للبيع في أغلب البنوك المصرية. وجاءت الأسعار كالتالي: الدولار الأمريكي:

شراء : 17.65 جنيه

بيع : 17.75 جنيه اليورو:

شراء : 20.14 جنيه

بيع : 20.26 جنيه الجنيه الإسترليني:

شراء : 23.29 جنيه

بيع : 23.43 جنيه الدينار الكويتي:

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