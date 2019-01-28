شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى له منذ نهاية العام الماضي 2018 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:01 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.22% إلى مستويات 109.31 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.54 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.27، بينما حقق الأعلى له عند 109.60.

هذا قد تابعنا كشف بنك اليابان عن محضر اجتماع البنك المركزي الياباني الذي عقد في 23 من هذا الشهر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الياباني البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، في ظلال تبني بنك اليابان للسياسات المتساهلة لتحفيز الضغوط التضخمية والخروج بثالث أكبر اقتصاد في العالم من دائرة الانكماش التي سقط بها خلال الربع الثالث الماضي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي أعرب محافظ بنك اليابان كورودا هاروهيكو كورودا عن كون مستويات الفائدة الحيادية قد تتراجع مع انخفاض تطلعات النمو على المدى الطويل في ظلال التغيرات الديمجرافية وأن انخفاض التطلعات قد يدفع المصارف المركزية لخفض الفائدة، موضحاً أن الشيخوخة السكانية قد تؤدي لانخفاض الطلب على الائتمان وأن حدوث ذلك قد يجعل النظام المالي أقل استقراراً.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في 29-30 من هذا الشهر لما ستسفر عنه فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون وسط التوقعات ببقاء اللجنة تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين 2.25% و2.50% عقب رفعها أربعة مرات العام الماضي، وذلك مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري بواقع 50$ مليار شهرياً.