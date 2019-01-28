شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يختبر الدعم – تحليل - 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الداش كوين هبوطاً بشكل ملحوظ بعد اختبار مستوى 74.12 في الجلسات الماضية، ليصل إلى الدعم المحوري 67.28 الآن، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، كسر هذا المستوى مطلوب لتأكيد استمرار الاتجاه الهابط على المدى القصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 56.21.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط بثبات السعر دون 74.12، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي يدعم الانخفاض المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 73.45
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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