شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين ينخفض من جديد – تحليل - 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر اللايتكوين للانخفاض بعد اختبار المقاومة المحورية 33.10، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً خلال الفترة القادمة، بانتظار كسر مستوى 29.55 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 27.45 وتمتد إلى 24.00.

التحرك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي يشترط استمراره الثبات دون مستوى 33.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 28.00 والمقاومة 33.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط