شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين ينخفض من جديد – تحليل - 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر اللايتكوين للانخفاض بعد اختبار المقاومة المحورية 33.10، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً خلال الفترة القادمة، بانتظار كسر مستوى 29.55 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 27.45 وتمتد إلى 24.00.
التحرك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي يشترط استمراره الثبات دون مستوى 33.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 28.00 والمقاومة 33.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر اللايتكوين ينخفض من جديد – تحليل - 28-01-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.