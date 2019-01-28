شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يكسر الدعم – تحليل - 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الإيثريوم من كسر مستوى 116.50 والثبات دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا المنتظر عند 100.00.
نشير إلى أن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 83.00 كمحطة تالية، في حين يمثل الثبات دون 116.50 الشرط الأول لاستمرار السيناريو السلبي المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 90.00 والمقاومة 120.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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