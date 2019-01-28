شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يستأنف الانخفاض – تحليل - 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر البتكوين بسلبية من جديد، ليستقر دون مستوى 3565.00، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يستهدف مستوى 3110.00 كمحطة رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، مع التذكير بأن الثبات دون 3605.00 يمثل شرط أولي لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3100.00 والمقاومة 3700.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط