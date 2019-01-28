شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يقترب من الدعم – تحليل - 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالانخفاض ليقترب من الدعم المحوري 0.9900، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبع في البيع الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، في حين إن أهدافه الإيجابية تبدأ عند 0.9990 وتمتد إلى 1.0070 بعد اختراق المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9870 والمقاومة 1.0000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي