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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يخترق المقاومة – تحليل - 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية ملحوظة في الجلسات الماضية ليخترق مستوى 0.7165 ويستقر فوقه، مما يدفع السعر للتحول نحو الارتفاع وتحقيق المكاسب خلال الفترة القادمة، مستهدفاً زيارة مناطق 0.7335 مبدئياً.
وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 0.7145 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7145 والمقاومة 0.7280
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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