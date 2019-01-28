شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحتاج لحافز إيجابي – تحليل - 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر عقود خام برنت حول مقاومة القناة الفرعية الهابطة التي تشكّل نموذج علم استمراري صاعد، ويحصل السعر على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار الاندفاع صعوداً لإكمال تشكيل نموذج الرأس والكتفين المقلوب الذي تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه ومن ثم تحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير.

وبشكل عام، سيبقى الاتجاه الصاعد المتوقع قائماً بثبات السعر فوق 60.20، مع الإشارة إلى أن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 63.95 وتمتد لتذهب بعيداً نحو 72.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.20 والمقاومة 63.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد