شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينتظر الاختراق – تحليل - 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب في مسار جانبي ويستقر فوق المتوسط المتحرك 50، بانتظار اختراق خط الرقبة لنموذج الرأس والكتفين المقلوب عند 54.40 لتفعيل التأثير الإيجابي لهذا النموذج ومن ثم استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تتواجد أهدافه التالية عند 57.46 ثم 60.00.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 51.46 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.50 والمقاومة 55.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد