شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تخترق المقاومة – تحليل - 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الفضة صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 15.62 ويستقر فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الفترة القادمة، مستهدفاً زيارة مستوى 16.00 كمحطة رئيسية تالية.

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن كسر 15.62 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.62 والمقاومة 16.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد