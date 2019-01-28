شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق مكاسب قوية – تحليل - 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الذهب اختراق مستوى 1286.70 بعد إنهاء تداولات الأسبوع الماضي فوقه، ليفتح الطريق أمام امتداد الموجة التصحيحية الصاعدة لتستهدف مستوى 1316.65 بشكل رئيسي، والذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 76.4% للانخفاض الذي تم قياسه من 1365.05 إلى 1160.00.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 1286.70 مهم لاستمرار السيناريو الإيجابي المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1290.00 والمقاومة 1316.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد