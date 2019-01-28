تعرف على الاسعار الجديدة للمشتقات النفطية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أعلنت شركة النفط اليمنية عن تخفيض جديد لأسعار المشتقات النفطية أبتداءا من صباح السبت القادم الموافق 2 فبراير 2019م.

وأوضحت شركة النفط في بيان صادر عنها أنها أقرت تخفيض سعر بيع مادة البنزين إلى 6500 ريال للدبة عشرين لتر والديزل 7500 ريال للدبة عشرين لتر.

وأشار البيان إلى أن الشركة مؤسسة وطنية خدمية تسعى بكل الوسائل والإمكانيات المتوفرة لديها لخدمة المواطنين وتوفير المشتقات النفطية في السوق المحلية بأفضل المواصفات وبأقل التكاليف الممكنة في ظل ظروف الحصار والعدوان واستمرار القيود والإجراءات التعسفية التي تفرضها قوى العدوان على استيراد ودخول السفن النفطية إلى مينائي الحديدة ورأس عيسى.

ولفت البيان إلى أنه بناء على ما التزمت به شركة النفط سلفا من الاستمرار في القيام بالدراسة والمتابعة الحثيثة لكافة المتغيرات التي تؤثر على أسعار المواد البترولية والمتمثلة في أسعار الصرف والبورصة العالمية وإلى الجهود الحثيثة التي بذلت من المخلصين لهذا الوطن والخروج في مسيرات ووقفات والتواصل مع الأمم المتحدة والتي أثمرت عن تتابع دخول السفن النفطية المحتجزة لدى التحالف والتي كانت الشركة قد قامت بالاتفاق على شحنها بأسعار بورصة منخفضة بهدف تخفيض أسعار المشتقات النفطية إلى أقل ما يمكن تخفيفا لمعاناة المواطنين.

وذكر البيان أنه وبعد مراجعة كافة التكاليف قررت الشركة تخفيض سعر بيع مادتي البنزين والبترول وفقا للتكاليف المتاحة بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي ابتداء من صباح السبت القادم.

وجددت الشركة التأكيد أنها مستمرة في إعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية بحسب المتغيرات وبما يؤدي إلى خلق استقرار تمويني في كافة المناطق والمحافظات وتوفير المشتقات النفطية بأقل التكاليف الممكنة.

ودعت المواطنين إلى التعاون مع الشركة والإبلاغ عن أي مخالفة من أي محطة على أرقام غرفة العمليات التالية ( 836552 – 01 أو 836553 – 01).