شكرا لقرائتكم خبر عن "البترول": تحويل 253 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس أن أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين ارتفع إلى حوالى 253 ألف سيارة خلال العام المالى 2017-2018

وبحسب المصدر فإن معدلات تحويل السيارات من البنزين للعمل بالغاز الطبيعى ارتفعت بنسبة كبيرة بحيث تم تحويل 13.7 الف سيارة حتى نهاية اكتوبر الماضى.

وأكد المصدر أنه يتم تحويل السيارات من خلال 71 مركزا، ويتم تموينها من خلال 186 محطة تموين للشركات الستة التى تعمل بالمجال بمختلف محافظات مصر.

وكشف المصدر أنه تم انشاء 4 محطات جديدة خلال العام لتموين السيارات وإنشاء مركز لتحويل السيارات للعمل بالغاز.

وقد بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية العمل فى مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بديل للوقود التقليدى من البنزين منذ بداية عام 1996، من خلال شركتى غاز تك وكار جاس.