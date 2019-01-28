شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - (AMAN) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 0.505 درهم، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يعد إشارة سلبية، خاصة في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، ويواجه السهم حاليا مستوى الدعم 0.48 درهم، والذي في حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي والقوي عند 0.41 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.50 وبين مستوى المقاومة هو 0.51 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط