شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكس (ARMX) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 4.12 درهم، وهو اعلى مستوى ينجح السهم في تسجليه منذ ثلاثة أسابيع، مع استمرار الدعم الإيجابي المقدم من خلال مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يحافظ السهم على اتجاهه الصاعد الحالي على المدى القصير للوصول لمستوى المقاومة النفسي عند 4.20 درهم كمستوى اول ثم 4.30 درهم، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 4.05 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.10 وبين مستوى المقاومة هو 4.15 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد