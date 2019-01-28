شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إعمار مولز (EMAARMALLS) يغلق عند اعلى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 1.60 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التفاؤل التي تسود المتداولين، وذلك بعدما تلقى السهم دعما عند مستوى 1.53 درهم، وبالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع حركة تصحيحية لاعلى للوصول لمستوى المقاومة 1.70 درهم كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو يعتمد على عدم اختراق السهم لمستوى 1.53 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.57 وبين مستوى المقاومة هو 1.63 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد