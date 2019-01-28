شكرا لقرائتكم خبر عن اعمار للتطوير (EMAARDEV) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 3.75 درهم، بدون أي تغيير مقارنة باغلاق الخميس الماضي، وذلك بعدما تلقى دعما بسبب ملامسته للحد السفلي من القناة الهابطة قصيرة الأجل والذي يشكل دعما، كما نلاحظ تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة البيع المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم حركة تصحيحية لاعلى للوصول لمستوى المقاومة 4 درهم كمستوى اول، شرط ثبات بقاء السهم اعلى مستوى 3.60 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.66 وبين مستوى المقاومة هو 3.89 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد