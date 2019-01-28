شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) يسجل اعلى مستوى في ثلاثة اشهر ونصف -تحليل صباحي- 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى مرة أخرى خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 9.40 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم في ثلاثة اشهر ونصف، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 9.30 درهم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاعات لمستوى المقاومة التالي عند 9.70 درهم خلال الأيام والاسابيع القادمة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اعلى مستوى 9.20 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9.30 وبين مستوى المقاومة هو 9.52 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد