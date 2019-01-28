- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) يسجل اعلى مستوى في ثلاثة اشهر ونصف -تحليل صباحي- 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى مرة أخرى خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 9.40 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم في ثلاثة اشهر ونصف، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 9.30 درهم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاعات لمستوى المقاومة التالي عند 9.70 درهم خلال الأيام والاسابيع القادمة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اعلى مستوى 9.20 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9.30 وبين مستوى المقاومة هو 9.52 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) يسجل اعلى مستوى في ثلاثة اشهر ونصف -تحليل صباحي- 28-01-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.