شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال (SHUAA) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقاريرنا السابقة لينهي تداولات امس الاحد عند مستوى 0.78 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ ظهور إشارات سلبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يواصل تراجعه لمستوى الدعم الهام عند 0.72 درهم، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.83 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.75 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.81 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط