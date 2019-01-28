شكرا لقرائتكم خبر عن أرابتك القابضة (ARTC) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في أولى جلسات الأسبوع الحالي ليغلق امس الاحد عند مستوى 2.16 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية شهر ديسمبر من العام الماضي، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 2.10 درهم، في إشارة الى ارتفاع وتيرة الشراء مقابل البيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع خلال الأيام القادمة لوصول لمستوى المقاومة التالي عند 2.30 درهم كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 2.10 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.10 وبين مستوى المقاومة هو 2.23 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد