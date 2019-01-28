شكرا لقرائتكم خبر عن الاسلامية العربية للتامين (SALAMA) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 0.46 درهم، فقد تمكن هذا المستوى من دفع السهم لاعلى ليغلق امس الاحد عند مستوى 0.50 درهم، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يشير الى تنامي القوى الشرائية، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 0.55 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.46 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.48 وبين مستوى المقاومة هو 0.52 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد