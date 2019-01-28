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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الاتحاد الوطني (UNB) يرتفع لهدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري الثاني المتوقع عند 5.50 درهم، حيث سجل ارتفاع بلغ 5.48 ريال، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر نوفمبر من عام 2015، مما يعكس ارتفاع حالة التفاؤل لدى المتداولين في الاجل القصير، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى مقاومته الحالي عند 5.50 ريال، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 6 ريال كمستوى اول ثم 7.20 ريال كمستوى ثان، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.30 وبين مستوى المقاومة هو 5.60 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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