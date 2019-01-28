شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبوظبي الوطني (NBAD) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 14.72 درهم، مقتربا من مستوى مقاومته الحالي عند 14.80 ريال، وهو المستوى الذي فشل في تجاوزه منذ شهر أكتوبر الماضي، وفي ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 14.40 ريال كمستوى اول ثم 13.70 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 15 ريال.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 14.60 درهم وبين مستوى المقاومة هو 14.80 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط