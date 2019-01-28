شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للأعلى لها في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 15 من كانون الثاني/يناير الجاري أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 04:33 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% إلى مستويات 1.1424 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1406 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.1426، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1400.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل لصدور القراءة السنوية لكل من العرض النقدي أم-ثري والقروض الخاصة واللتان قد تعكس تسارع نمو العرض النقدي والقروض الخاصة إلى 3.8% مقابل 3.7% وإلى 3.4% مقابل 3.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد شهادة محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي حيال الاقتصاد والسياسة النقدية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي في بروكسل.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في 29-30 من هذا الشهر لما ستسفر عنه فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون وسط التوقعات ببقاء اللجنة تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين 2.25% و2.50% عقب رفعها أربعة مرات العام الماضي، وذلك مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري بواقع 50$ مليار شهرياً.