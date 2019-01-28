شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الأسبوع في مجملها إيجابية والأنظار على المحادثات التجارية بين واشنطون وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع قيادة مؤشرات الأسهم الصينية لمسيرات المكاسب وارتفاع كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ومؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بالإضافة إلى مؤشرات الأسهم النيوزلندية ووسط تغيب تبض التداول عند مؤشرات الأسهم الاسترالية اليوم الاثنين بسبب عطلة في استراليا، بينما تراحعت مؤشرات الأسهم اليابانية.

ويأتي ذلك وسط التطلع للجولة الثانية من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصاديين في العالم، والتي سوف تنطلق مع زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو لأمريكا في 30-31 من كانون الثاني/يناير الجاري، ويذكر أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أعرب في نهاية الأسبوع الماضي عن اعتقاده بأن البلدين "يحققان الكثير من التقدم" في المحادثات التجارية وأنه يتطلع إلى المناقشات المقبلة مع ليو.

وجاءت تصريحات وزير الخزانة الأمريكي منوشين عقب ساعات قليلة من تصريحات وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس بأن الولايات المتحدة والصين "على بعد أميال وأميال" من حل القضايا التجارية، إلا أن هناك فرصة عادلة بأنهم قد يتوصلوا إلى صفقة، ونود الإشارة لكون محادثات الجولة الأولى في بكين كانت إيجابية، إلا أن بعض التقرير قد تطرقت مؤخراً لكون واشنطون تضغط حالياً لوضع حد لسرقة الملكية الفكرية الخاصة بشركاتها.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في 29-30 من هذا الشهر لما ستسفر عنه فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون وسط التوقعات ببقاء اللجنة تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين 2.25% و2.50% عقب رفعها أربعة مرات العام الماضي، وذلك مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري بواقع 50$ مليار شهرياً.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أعرب من خلالها أنه طالب من الكونجرس عمل تشريع قانون يعيد فتح الحكومة الفيدرالية حتى منتصف شباط/فبراير المقبل، لينهي بذلك أطول فترة إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية في تاريخ أمريكا، وجاء ذلك عقب ساعات من إلقاء الشرطة الفيدرالية القبض على روجر ستون مستشار الرئيس الأمريكي، والذي زاد من تصدع البيت الأبيض.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.32% ليخسر 5.05 نقطة ويصل إلى المستوى 1,561.05، كما تراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.35% ليخسر هو الأخر 71.91 نقطة ويصل إلى المستوى 20,701.65.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فقد شهدت ارتفاعاً، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.15% ليربح 36.68 نقطة ويصل إلى المستوى 3,221.15، كما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.87% ليربح هو الأخر 22.64 نقطة ويصل إلى المستوى 2,624.36.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد ارتفاعاً بنسبة 0.53% ليربح 145.09 نقطة ويصل إلى المستوى 27,714.28، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.10% ليربح هو الأخر 2.07 نقطة ويصل إلى المستوى 2,179.80.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.03% ليربح 2.63 نقطة ويصل إلى المستوى 9,113.18.