شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يستهل الأسبوع على ارتفاع طفيف -تحليل صباحي- 28-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر أولى جلسات الأسبوع الحالي مرتفعا بشكل طفيف ليغلق عند مستوى 5020 نقطة، وذلك بعد المكاسب القوية التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، مقتربا من مستوى الدعم الحالي عند 5000 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لاعلى خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى المقاومة الهام عند 5080 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 4990 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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